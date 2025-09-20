Tenta di strangolare la vicina di casa, la figlia 14enne gli spacca una bottiglia in testa e lo ferma: arrestato

Un uomo di 48 anni è stato arrestato perché accusato di aver tentato di strangolare la vicina di casa a Lainate (Milano). Mentre l’aggrediva, è stato fermato dalla figlia 14enne che gli ha spaccato una bottiglia in testa.

Nella giornata di ieri, venerdì 19 settembre 2025, un uomo di 48 anni è stato arrestato a Lainate, comune che si trova in provincia di Milano, perché accusato di tentato omicidio e violazione di domicilio. A fermarlo sono stati i carabinieri della compagnia di Rho. I militari sono intervenuti dopo che il 48enne si sarebbe presentato nell'abitazione della sua vicina di casa, una donna di 44 anni, tentando di ucciderla.

Prima di farlo, le avrebbe staccato il contatore dell'energia elettrica. Poi avrebbe danneggiato con violenza la porta di casa per poi fare irruzione all'interno. Una volta dentro, avrebbe aggredito la donna. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti avrebbe afferrato la donna per il collo e poi avrebbe provato a strangolarla. Il tutto sarebbe avvenuto davanti agi occhi dei figli.

E proprio la figlia 14enne avrebbe colpito l'uomo alla testa con una bottiglia in vetro e sarebbe riuscita a farlo desistere. Il 48enne, ferito, avrebbe provato ad allontanarsi dall'appartamento. Lì lo avrebbero poi bloccato i carabinieri, che nel frattempo erano stati allertati dai vicini di casa. Sono stati chiamati anche gli operatori sanitari del 118, inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), che hanno soccorso sia il 48enne che la 44enne. La donna è stata trasferita in codice giallo all'ospedale di Rho. L'uomo è stato portato all'ospedale San Carlo di Milano e poi è stato trasferito al carcere di San Vittore.