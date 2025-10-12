Colpisce la compagna e il padre di lei con una bistecchiera, poi li chiude in casa: arrestato nel Milanese

Un uomo di 37 anni è stato arrestato questa mattina a Cassano d’Adda (Milano) per aver aggredito la compagna e il padre di lei con una bistecchiera: li ha poi chiusi entrambi dentro casa.

Un uomo di 37 anni è stato arrestato questa mattina a Cassano d'Adda (Milano): aveva colpito la compagna e il padre di lei con una bistecchiera, per poi chiuderli entrambi a chiave dentro la loro abitazione.

I carabinieri sono intervenuti dopo essere stati allertati da un passante che aveva notato la donna, 52 anni, ferita e in lacrime per strada. Insieme a lei c'era anche il padre di 76 anni. Il compagno della donna si trovava ancora all'interno dell'appartamento: dalle successive verifiche è emerso che, dopo aver colpito la compagna con una bistecchiera, avrebbe aggredito anche l'anziano padre intervenuto in suo soccorso. Successivamente li avrebbe rinchiusi entrambi in casa, impedendo così loro di chiedere aiuto. Le vittime sono poi riuscite a fuggire da una finestra, e a fermare i passanti per chiedere aiuto.

Il personale del 118 ha quindi trasportato i due feriti all'ospedale di Treviglio: la donna ha riportato una frattura al braccio sinistro e una ferita lacero-contusa alla mano destra, mentre il padre un trauma cranico e altre lesioni al capo. I carabinieri della Tenenza di Cassano d'Adda hanno quindi arrestato il 37enne per maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e lesioni aggravate, e l'hanno condotto nel carcere di San Vittore a Milano.