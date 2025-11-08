Picchia il padre in casa e si amputa la falange di un dito per accusarlo: 38enne arrestato

I carabinieri hanno arrestato un 38enne di Bariano (Bergamo) per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. L’uomo avrebbe picchiato il padre e poi si sarebbe amputato un dito per poterlo accusare.

Foto di repertorio

Un 38enne è stato arrestato alcuni giorni fa dai carabinieri di Martinengo (in provincia di Bergamo) con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Stando a quanto ricostruito, il giovane avrebbe picchiato il padre 76enne con il quale convive a Bariano. Il 38enne si sarebbe, poi, presentato in ospedale con la falange di un dito della mano amputata sostenendo che era stato proprio suo padre a tagliargliela. La Procura ha attivato subito il protocollo del Codice Rosso e l'uomo è stato fermato e condotto in carcere. Nel 2021 era stato arrestato per un altro episodio di maltrattamenti.

L'aggressione si sarebbe consumata nella tarda serata di domenica 2 novembre, nell'abitazione di Bariano dove il 76enne, con problemi di salute e vedovo, convive con il figlio 38enne. Per motivi ancora in fase di accertamento, il giovane avrebbe picchiato il padre procurandogli diverse lesioni, poi refertate. Intorno all'una di notte, però, lo stesso 38enne si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale di Romano di Lombardia con la falange di un mignolo amputata sostenendo di essere stato aggredito dal genitore.

Non convinti di questo racconto, i medici hanno avvisato i carabinieri che, poco dopo, si sono presentati nella loro abitazione di Bariano. Là i militari hanno potuto accertare che il 76enne era stato percosso dal figlio ed è stato lo stesso anziano che ha recuperato la falange amputata e l'ha consegnata in caserma mentre presentava denuncia, raccontando anche di pregresse e recenti violenze fisiche e psicologiche subite. Il 38enne, infatti, si sarebbe tagliato da solo il dito con un coltello da cucina, sequestrato durante la perquisizione domiciliare.

In base a questa ricostruzione, per il 38enne, già arrestato nel 2021 per maltrattamenti, è scattato il Codice Rosso ed è stato trasferito in carcere di Bergamo. Il gip ha già convalidato l'arresto e confermato la misura cautelare.