Investito da una moto mentre attraversava la strada: morto nel Bresciano

A Toscolano Maderno, in provincia di Brescia, un uomo è stato investito da una moto mentre attraversava la strada. La moglie della vittima ha avuto un malore a causa dello shock.

Un grave incidente stradale è avvenuto ieri sera a Toscolano Maderno, in provincia di Brescia. Il sinistro si è verificato poco dopo le 20, quando un uomo di 59 anni, residente in zona e di origini romene, è stato investito da una potente moto KTM guidata da un 50enne italiano. La vittima stava attraversando la strada.

L'impatto è stato talmente violento da far cadere l'uomo rovinosamente sull'asfalto dopo averlo proiettato in avanti. La moto invece, è andata a scontrarsi contro un oleandro dopo aver proseguito per diversi metri la sua corsa. Anche il conducente è finito a terra.

Le persone presenti sul posto hanno chiamato immediatamente gli operatori del 112, che hanno attivato la macchina dei soccorsi. I volontari del Garda sono arrivati con le ambulanze dopo pochi minuti. Per il pilota della moto, ferito, è stato necessario l'elisoccorso, che lo ha portato agli Ospedali Civili di Brescia poco prima delle 22. Le sue condizioni erano gravi ma non tali da metterlo in pericolo di vita.

Per il 59enne investito, c'è stato poco da fare. L'uomo è infatti deceduto poco dopo, nonostante i numerosi tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori. Nel frattempo, sul luogo dell'incidente, è arrivata la moglie della vittima. Sopraffatta dallo shock e dal dolore, la donna ha avuto un malore ed è stata trasportata all'Ospedale di Gavardo, dov'è ricoverata.

La polizia stradale si sta occupando della ricostruzione della vicenda. Per Toscolano, è la seconda tragedia stradale in sole 24 ore: martedì sera un turista di 21 anni è stato investito sullo stesso tratto di statale.