Auto precipita per 15 metri lungo una scarpata, dentro il conducente 27enne: il salvataggio

Ieri sera, giovedì 14 agosto, un’auto è uscita di strada precipitando per circa 15 metri lungo una ripida scarpata a bordo della carreggiata. Un ragazzo di 27 anni è rimasto incastrato all’interno del mezzo: salvato dei vigili del fuoco.

Nel corso della serata di ieri, giovedì 14 agosto, si è verificato un grave incidente nei pressi di Pigra, un comune in provincia di Como, in Alta Valle Intelvi. Nel sinistro un'auto è uscita di strada precipitando per circa 15 metri lungo una ripida scarpata.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 23:00 di ieri sera. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 22:51 a bordo di due ambulanze e di un elisoccorso in codice giallo. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri della compagnia di Menaggio e i vigili del fuoco di Como con due autopompe, proveniente dal distaccamento di Menaggio e l’altra da Centro Valle Intelvi.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, si sarebbe verificato in via Militare quando un’auto guidata da un ragazzo di 27 anni sarebbe uscita di strada, precipitando per circa 15 metri lungo la scarpata a bordo strada. Il 27enne è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Una volta giunti sul posto, i soccorritori del 118 hanno estratto il ragazzo dal mezzo distrutto e, una volta stabilizzato, hanno deciso di trasportarlo all’ospedale Sant’Anna di Como in codice giallo. Ancora da chiarire le cause dell’incidente, ma secondo quanto appreso non sembrerebbero esserci altri veicoli coinvolti.