Incidente sull’A21 vicino a Cremona, morto un 46enne: grave una ragazzina di 12 anni

Nel corso della serata di ieri, domenica 3 agosto, si è verificato un grave incidente sull'autostrada A21 all'altezza del comune di Gerre de' Caprioli, un comune in provincia di Cremona. Nel sinistro ha perso la vita un uomo di 46 anni e tre persone sono rimaste ferite. Tra queste anche una ragazzina di 12 anni in gravi condizioni.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 21:00 di ieri sera. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 21:27 a bordo di due ambulanze, di un'automedica e un elisoccorso in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i vigili del fuoco e l'ATS di Cremona.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'incidente si sarebbe verificato lungo l'autostrada A21 in direzione Piacenza, all'altezza del chilometro 190, tra il casello di San Felice e quello di Castelvetro Piacentino quando due vetture si sarebbero scontrate per cause ancora in fase di accertamento. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso del 46enne e trasferire d'urgenza i feriti in ospedale: una ragazzina di 12 anni e due uomini di 40 e 44 anni.

Al momento, le forze dell'ordine che sono intervenute sono al lavoro per svolgere tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare tutte le responsabilità del caso.