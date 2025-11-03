Incidente sul lavoro nel Bresciano, operaio precipita in una cava: è in fin di vita

Un operaio è precipitato in una cava a Nuvolera, un comune che si trova in provincia di Brescia. L’uomo è stato ricoverato in gravissime condizioni: è infatti in pericolo di vita.

Incidente sul lavoro a Nuvolera, un comune che si trova in provincia di Brescia. Nella mattinata di oggi, lunedì 3 novembre 2025, un operaio è stato trasferito in ospedale in fin di vita. L'incidente è avvenuto all'interno di una cava. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, le forze dell'ordine e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute del territorio. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione.

Le informazioni infatti sono ancora poche e frammentarie. Stando a quanto diffuso dalla nota dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), i soccorsi sono arrivati in via dei Marmi all'altezza del civico 11 attorno alle 11.48. L'operaio, di cui ancora non si conosce l'identità, è precipitato da circa dieci metri ed è finito in una cava. Gli operatori sanitari, che sono arrivati con un'automedica, un'auto infermieristica e un'ambulanza, hanno trovato l'uomo con diversi traumi sul corpo e soprattutto in arresto cardicircolatorio.

Lo hanno immediatamente caricato sul mezzo e lo hanno trasferito in ospedale con le manovre di rianimazione ancora in corso. È stato ricoverato all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso: è quindi in pericolo di vita. Nel frattempo, mentre i medici provano a salvarlo, le forze dell'ordine e i tecnici dell'Ats stanno svolgendo tutti i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e in particolare cercheranno di comprendere se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza sul lavoro. In questo modo si potrà capire se si sia trattato di una fatalità o di un incidente che si poteva evitare.