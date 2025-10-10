Precipita dal tetto di uno stabilimento di Brescia: 27enne in gravissime condizioni

Un 27enne è precipitato dal tetto di uno stabilimento (torneria automatica) a Nave, in provincia di Brescia. Dal primo bollettino è in gravissime condizioni. Al momento, si stanno valutando le circostanze dell’incidente sul lavoro.

Foto di repertorio

Un altro incidente sul lavoro nel bresciano, dove pochi giorni fa un operaio era caduto dal tetto della sua officina. Questa mattina a Nave un ragazzo di 27 anni, è caduto dal tetto dell'azienda dove lavora. È in condizioni gravissime.

La dinamica dell'incidente

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), il lavoratore è precipitato verso le 9 e mezza di questa mattina, venerdì 10 ottobre, dal tetto dello stabilimento di via Gardellone 14 a Nave (Brescia). La fabbrica si occupa di torneria automatica. La caduta è stata da un'altezza stimata di una decina di metri. Al momento, non sono ancora chiare le ragioni per cui si trovasse in quella posizione.

Immediatamente, il lavoratore è stato soccorso da un'automedica e da un'ambulanza, per poi essere trasportato agli Spedali Civili di Brescia. Il 27enne, in codice rosso, ha riportato traumi multipli in tutto il corpo, dato l'impatto violento. L'operaio non ha battuto la testa o perso i sensi. Non è ancora chiaro se sia in pericolo di vita o meno.

momento non sembra essere in pericolo di vita: si attendono aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni. Sul posto, anche le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e Ats.

Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Val Trompia e dei tecnici dello Psal di Ats e si stanno verificando le circostanze dell'incidente e le cause che avrebbero portato il lavoratore a cadere dal tetto.