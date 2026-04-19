Scoppia una rissa tra due gruppi in un parcheggio a Pavia e viene accoltellato: 25enne muore in ospedale

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Un ragazzo di 25 anni è stato accoltellato questa notte, tra sabato 18 e domenica 19 aprile, nel parcheggio dell'area Cattaneo vicino al centro storico di Pavia. Stando a quanto emerso finora, il giovane sarebbe rimasto coinvolto in una rissa, culminata nell'aggressione. Gli amici lo avrebbero accompagnato in casa ma, dopo essersi resi conto della gravità delle sue condizioni, hanno allertato i soccorsi. Il 25enne è stato trasportato con la massima urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia, ma è deceduto poco dopo il suo arrivo in pronto soccorso. Su quanto accaduto indaga la polizia locale e gli agenti della Questura.

L'aggressione sarebbe andata in scena intorno alle 3:30 del 19 aprile nel parcheggio dell'area Cattaneo, nei pressi di viale Matteotti. Il 25enne, originario della Sicilia e residente da diversi anni a Pavia, lavorava a Stradella e aveva raggiunto il posteggio insieme a due amici per recuperare l'auto dopo la serata trascorsa in un locale. In quel momento ci sarebbe stato un contatto con un altro gruppo di persone, con il quale sarebbe seguita una discussione e, infine, l'accoltellamento.

Il 25enne è stato raggiunto da un fendente al collo. Quando i sanitari del 118 lo hanno prelevato dalla sua abitazione, dove era stato riaccompagnato dagli amici, le sue condizioni erano ormai disperate. Il giovane operaio è deceduto poco dopo al Policlinico San Matteo. Gli agenti della Squadra mobile della Questura sono ora sulle tracce dell'uomo che ha sferrato la coltellata fatale. Subito dopo l'aggressione, infatti, il gruppo rivale è fuggito.