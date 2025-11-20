Incidente sul lavoro nel Milanese, morto un operaio: è stato schiacciato da un muletto

Immagine di repertorio

Nel corso di questa mattina, giovedì 20 novembre, si è verificato un altro incidente mortale sul lavoro. Questa volta si è verificato in un impianto lavorativo a Gessate, in provincia di Milano, e a perdere la vita è stato un uomo di 61 anni.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 11:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 11:25 a bordo di un'ambulanza e di un'automedica in codice rosso. Insieme a loro, è stata allertata anche la Procura e la polizia locale di Gessate.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati in un impianto lavorativo situato in via Fermi, a Gessate, quando – per cause ancora in fase di accertamento – un autotrasportatore di 61 anni sarebbe stato schiacciato da un muletto in transito subito dopo essere sceso dal camion. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo per il quale non c'era più nulla che si potesse fare. Stando a quanto riferito, sarebbe rimasto coinvolto nella vicenda anche un uomo di 57 anni che, però, non è stato ospedalizzato.

Al momento, le forze dell'ordine che sono intervenute sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e così accertare tutte le responsabilità del caso.