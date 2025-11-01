Cede l’asfalto e il mezzo si ribalta, operaio ferito a Cesano Boscone: è gravissimo

A Cesano Boscone (Milano) un operaio di 55 anni è rimasto gravemente ferito. Mentre stava svolgendo alcuni lavori in una scuola e si trovava sul braccio elevatore di un mezzo, ha ceduto l’asfalto. Questo ha provocato il ribaltamento del mezzo e lo schianto.

(Immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, sabato 1 novembre 2025, si è verificato un incidente sul lavoro in Lombardia. L'ennesimo. Dopo l'ultimo tragico episodio in cui è morto un ragazzo di soli 23 anni, a Cesano Boscone un altro operaio è rimasto gravemente ferito. Questa mattina, attorno alle 8.30, un uomo di 55 anni si trovava su un braccio elevatore, che lo stava portando all'altezza del tetto della scuola media Leonardo Da Vinci, quando è stato scaraventato a terra.

L'operaio stava svolgendo alcuni lavori di riqualificazione dell'auditorium dell'istituto per conto dell'impresa per cui lavora e per la quale è regolarmente assunto. Come previsto dalle sue mansioni, è salito sul braccio elevatore di una piattaforma aerea. Per la precisione, come è stato possibile scoprire dai rilievi, l'asfalto ha ceduto all'altezza di un tombino e il mezzo, che stava raggiugendo la sua massima estensione, si è ribaltato.

Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 sul posto. Il 55enne è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Humanitas di Rozzano in condizioni molto gravi. Fortunatamente è rimasto sempre cosciente.

Oltre agli operatori sanitari del 118, sono intervenuti i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute del territorio e gli agenti della polizia locale che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Inoltre il Comune, il cui sindaco è Marco Pozza, ha inviato il responsabile unico del progetto: "Abbiamo garantito la nostra massima collaborazione", ha infatti spiegato il primo cittadino al quotidiano Il Corriere della Sera. Gli investigatori cercheranno di capire come mai abbia ceduto l'asfalto. Nei prossimi giorni potrebbero esserci aggiornamenti sulla vicenda.