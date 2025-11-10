Cadono da una torre dell’acquedotto, feriti due operai a Somaglia: indagini in corso

Questa mattina due operai sono rimasti feriti durante un intervento di manutenzione alla torre del serbatoio dell’acquedotto gestito dalla società Sal (Società Acqua Lodigiana) a Somaglia, in provincia di Lodi. Sul posto i carabinieri e l’ATS per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

Nel corso della mattinata di oggi, lunedì 10 novembre, si è verificato un grave incidente sul lavoro a Somaglia, in provincia di Lodi, dove due operai sono rimasti feriti durante un intervento di manutenzione alla torre del serbatoio dell’acquedotto gestito dalla società Sal (Società Acqua Lodigiana).

L'incidente

Secondo le prime ricostruzioni, uno dei due lavoratori, un uomo di 48 anni, sarebbe precipitato da circa 4 metri di altezza mentre stava operando sulla struttura. Nella caduta avrebbe coinvolto anche un collega che si trovava nelle vicinanze, facendo temere inizialmente il peggio. Entrambi gli operai sono stati soccorsi dagli operatori del 118 e dopo le prime cure sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Cremona.

Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente delicate a causa dell’altezza e della posizione dei lavoratori. È stato quindi necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti con un’autoscala per garantire il recupero in piena sicurezza. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dell’ATS, che hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica dei fatti e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

L’area della torre è stata temporaneamente messa sotto sequestro per consentire gli accertamenti e la messa in sicurezza del sito. Al momento, le autorità competenti stanno cercando di capire se la caduta sia stata causata da un guasto tecnico, da una distrazione o da un problema legato alle misure di protezione individuale.