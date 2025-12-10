Cede terreno in un cantiere stradale: operaio ritrovato mezzo seppellito dalle ginocchia in giù

Ancora un infortunio sul lavoro. Un operaio è rimasto gravemente ferito in un cantiere in via Girotti, all'altezza del civico 12, a Bareggio, alle porte di Milano, vicino a Settimo Milanese. L'incidente si sarebbe verificato nel pomeriggio di oggi, 10 dicembre, intorno alle 15.15.

Dalle prime informazioni diffuse da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia – intervenuta sul posto con un'automedica, un'auto infermieristica e due ambulanze – ad essere coinvolti in tutto sarebbero tre operai. Presenti anche i vigili del fuoco di Milano e la polizia locale di Bareggio. Allertata la Procura di Milano.

Da quanto si apprende si sarebbe verificato il cedimento di un terrapieno in un cantiere stradale lungo via Girotti. Dei tre operai coinvolti, quello che avrebbe riportato le ferite più gravi sarebbe un 50enne, trovato dai soccorritori "parzialmente seppellito da terreno, dalle ginocchia in giù", e con traumi multipli in diverse parti del corpo. È stato quindi trasportato d'urgenza, in elisoccorso, all'ospedale San Matteo di Pavia.

Gli altri due operai, uno di 30 anni e un collega di cui ancora non si conosce l'età, invece sarebbero meno gravi. Il primo ha riportato traumi a un braccio, il secondo a una gamba. Per questo sono stati trasportati in codice giallo rispettivamente all'ospedale San Carlo di Milano e in quello di Rozzano.