Schianto all’alba auto-camion a Landriano: morta una donna. “Strada chiusa per ore”

Un’auto e un camion si sarebbero scontrati all’altezza di Landriano (Pavia) in direzione Milano. Morta una donna di 58 anni. Strada chiusa in entrambe le direzioni.

Il luogo dell’incidente mortale

Un drammatico incidente si è verificato questa notte, tra sabato 7 e domenica 8 febbraio, nel Pavese. Poco prima delle 5, intorno alle 4.50, un'auto e un camion si sarebbero scontrati frontalmente lungo la strada provinciale ex SS 412 "della Val Tidone", all'altezza di Landriano (Pavia) in direzione Milano. Secondo le prime informazioni diffuse, a causa del violento impatto tra i due mezzi, avrebbe perso la vita una donna di 58 anni alla guida di una Renault Captur.

Come comunicato dal Comune di Valera Fratta sui propri canali social al momento la strada risulta "chiusa in entrambe le direzioni causa incidente auto-camion. Sarà chiusa un paio d’ore per il ripristino della carreggiata a causa del gasolio versato".

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi: un'ambulanza e un'automedica del 118, inviate in codice rosso da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia), diverse squadre dei vigili del fuoco del Distaccamento di Pieve Emanuele e la Polizia Stradale di Pavia. Secondo le prime informazioni, il sinistro ha visto coinvolte due persone: un uomo di 37 anni e la donna deceduta. Nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorritori e gli sforzi di rianimazione purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare. È morta sul posto ed estratta senza vita dall'auto dai vigili del fuoco.

Al momento le notizie su quanto è accaduto sono ancora frammentarie, ma poco a poco emergono sempre più dettagli. Le forze dell'ordine stanno al momento procedendo alla ricostruzione della dinamica dei fatti, con rilievi e accertamenti. La strada invece rimarrà chiusa ancora per ore in entrambe le direzioni per permettere la messa in sicurezza della careggiata. Infatti, il camion a causa dello scontro avrebbe perso grandi quantità di carburante, riversatesi in strada.