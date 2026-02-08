milano
Chi era Daniela Neggia l’automobilista di 58 anni morta in un incidente a Landriano contro un tir

A perdere la vita Daniela Neggia, 58 anni, alla guida della sua Renault Captur che questa mattina, 8 febbraio, si è schiantata contro un tir a Landriano.
A cura di Francesca Caporello
Il luogo dell’incidente
Si chiamava Daniela Neggia e aveva 58 anni la donna che questa mattina, alle prime ore del giorno, intorno alle 5, alla guida della sua Renault Captur ha perso la vita scontrandosi frontalmente con un tir lungo la strada provinciale ex SS 412 "della Val Tidone", all'altezza di Landriano (Pavia) in direzione Milano. Sul luogo dell'incidente giunti nell'immediato i soccorsi, 118 e vigili del fuoco, ma per la donna – come si apprende dalle informazioni diffuse – non c'è stato niente da fare. È morta sul colpo e i pompieri non hanno potuto far altro che estrarre il corpo senza vita dalle lamiere. 

Articolo in aggiornamento

