Incidente stradale a Calco, scontro tra tre automobili: morti due uomini, feriti un 24enne e una 26enne

Incidente stradale a Calco (Lecco): tre automobili si sono scontrate tra loro. Due uomini sono morti. Due ragazzi, un 24enne e una 26enne, sono rimasti feriti.
A cura di Ilaria Quattrone
Nella giornata di oggi, mercoledì 25 febbraio 2026, si è verificato un incidente stradale a Calco, comune che si trova in provincia di Lecco. Due persone sono morte e altre due risultano ferite. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Le indagini sono ancora in corso.

Stando a quanto riportato fino a questo momento, l'incidente è avvenuto alle 15.42 e precisamente sulla strada provinciale ex strada statale 342. Più veicoli si sono scontrati tra loro: si tratterebbe di tre automobili. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un elisoccorso, un'automedica e due ambulanze. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Purtroppo due persone sono morte. Si tratta di un uomo di settant'anni e un uomo di cinquantuno anni. Per il momento non si conosce la loro identità. I medici e i paramedici non hanno potuto far altro che costatarne il decesso sul posto: troppo gravi le ferite riportate. Entrambi erano conducenti delle automobili. Sono rimaste ferite altre due persone: un ragazzo di ventiquattro anni, che anche lui guidava un'automobile, e una ragazza di ventisei anni. Il primo ha riportato un trauma al volto e all'addome ed è stato trasferito in codice giallo all'ospedale di Lecco. La seconda, che era lato passeggero, ha riportato un trauma al bacino. Anche lei è stata trasferita in codice giallo all'ospedale di Lecco. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'intera area mentre le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e, soprattutto, accertare le responsabilità. Nelle prossime ore, quindi, potrebbero esserci aggiornamenti su quanto è accaduto.

Attualità
Cronaca
Lombardia
