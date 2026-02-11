Scontro tra un’auto e una moto in via Palizzi a Milano: grave un ragazzo di 18 anni

A Milano, un’automobile e una moto si sono scontrate tra loro. Un ragazzo di 18 anni è stato ricoverato in codice rosso perché è ferito gravemente.

(Immagine di repertorio)

Incidente stradale a Milano. Un'automobile e una moto si sono scontrate e, nell'impatto, è rimasto gravemente ferito un ragazzo di 18 anni. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto nella serata di ieri, martedì 10 febbraio 2026, intorno a mezzanotte, nei pressi del cavalcavia che si trova in via Palizzi, in zona Quarto Oggiaro. L'automobile avrebbe imboccato erroneamente la corsia opposta al suo senso di marcia. E, proprio per questo motivo, ha travolto il motociclista. Il ragazzo di 18 anni, a causa dell'impatto molto violento, è stato sbalzato dalla sella. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica.

Dopo avergli fornito le prime cure sul posto, lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale Policlinico. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Nella stessa serata si è verificato un altro grave incidente. Alle 22.27, lungo viale Liberazione, una donna in sella alla sua bicicletta è stata travolta da un'automobile. La ciclista, una 54enne, è stata trasferita d'urgenza all'ospedale Niguarda: è stata ricoverata in codice rosso. E, anche in questo caso, non è chiaro se sia in pericolo di vita o meno. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che stanno ricostruendo la dinamica per accertare eventuali responsabilità.