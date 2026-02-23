Ragazza di 16 anni investita da un autobus nella Bergamasca: è grave

Una 16enne è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un autobus in provincia di Bergamo. Gli operatori sanitari che sono intervenuti hanno trasportato d’urgenza la ragazza in ospedale.

Ambulanza – Immagine di repertorio

Alle prime ore di questa mattina, lunedì 23 febbraio, una ragazza di 16 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un autobus nei pressi di Fiobbio, una frazione del comune di Albino, in provincia di Bergamo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 7:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 6:43 a bordo di un'ambulanza e due automediche in codice rosso (con la massima urgenza). Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri di Clusone.

Secondo quanto ricostruito sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati in via Lunga (Fiobbio) quando – per cause ancora in fase di accertamento delle forze dell'ordine – una ragazza di 16 anni è stata investita da un autobus. Una volta giunti sul posto e aver constatato le gravi condizioni della giovane, gli operatori sanitari del 118 hanno deciso di trasportare la 16enne in ospedale con la massima urgenza, a bordo dell'ambulanza della Croce Verde di Colzate. Nel frattempo, i carabinieri che sono intervenuti sul luogo dell'incidente hanno iniziato a svolgere tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e così accertare tutte le responsabilità del caso.