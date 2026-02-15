milano
Frontale tra auto sulla statale, tra i feriti un bimbo di 4 anni: è grave

Un bimbo di 4 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un frontale tra auto che si è verificato a Endine (Bergamo). Insieme a lui, altri due feriti: il papà 51enne e una 59enne.
A cura di Giulia Ghirardi
Foto di repertorio
Foto di repertorio

Nel corso del pomeriggio di ieri, sabato 14 febbraio, un bimbo di 4 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente stradale che si è verificato nei pressi di Endine, un piccolo comune in provincia di Bergamo. Insieme a lui, sono rimaste ferite altre due persone: una donna di 59 anni e un 51enne.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 17:00 di ieri pomeriggio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 16:47 a bordo di due ambulanze e di un'automedica. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri del comando provinciale di Bergamo.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati sulla SS 42 "del Tonale e della Mendola", nei pressi di Endine, quando – per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine – il 51enne, alla guida dell'auto su cui viaggiava il bimbo di 4 anni, avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo sulla corsia opposta e scontrandosi con l'auto di una donna di 59 anni.

Una volta giunti sul posto e dopo aver prestato le prime cure, gli operatori sanitari del 118 hanno deciso di trasportare i tre feriti all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo e all'ospedale di Seriate: gravi, ma non in pericolo di vita. Nel frattempo, le forze dell'ordine che sono intervenute hanno svolto tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e quindi accertare tutte le responsabilità del caso.

