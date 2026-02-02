Scontro tra un’auto e una moto nella Bergamasca, morto il motociclista: ferita bimba di 6 anni

Scontro tra un’auto e una moto a Ponteranica (Bergamo): il motociclista è morto sul colpo, la bimba di 6 anni e la donna a bordo dell’auto sono state ricoverate in ospedale.

Immagine di repertorio

Nel corso del pomeriggio di oggi, lunedì 2 febbraio, si è verificato un grave incidente tra un'auto e una moto a Ponteranica, alle porte di Bergamo: il motociclista è morto sul colpo, ferite la bimba di 6 anni e la donna a bordo dell'auto.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, il sinistro stradale si sarebbe verificato intorno alle ore 17:00 di questo pomeriggio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto a bordo di due ambulanze e due automediche in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri di Zogno.

Secondo quanto ricostruito sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati all'altezza del civico 2 di via Giambattista Moroni, a Ponteranica, quando un'auto guidata da una donna di 50 anni si è scontrata violentemente contro una moto. Una volta giunti sul posto e aver prestato le prime cure, gli operatori sanitari del 118 avrebbero deciso di trasportare all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo la 50enne e la bimba di 6 anni che viaggiava in auto con lei. Per quanto riguarda il motociclista, un uomo di 53 anni, i soccorritori non avrebbero potuto far altro che constatarne il decesso.

Le forze dell'ordine che sono intervenute sono al lavoro per ultimare tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e così accertare tutte le responsabilità del caso.