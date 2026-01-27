Camion travolge uno scooter a un incrocio a Bergamo: morta donna di 52 anni

Un camion ha travolto uno scooter a un incrocio a Bergamo nella mattinata del 27 gennaio. La 52enne in sella al due ruote è stata sbalzata sull’asfalto ed è deceduta per le ferite riportate.

Foto di repertorio

Una 52enne è morta questa mattina, martedì 27 gennaio, in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo via Borgo Palazzo a Bergamo. Stando a quanto ricostruito finora dagli agenti della polizia locale, la donna viaggiava in sella a uno scooter quando, all'altezza di un incrocio, è stata travolta da un camion. La 52enne è stata sbalzata sull'asfalto e nell'impatto avrebbe perso il casco. Un medico di passaggio avrebbe iniziato a praticarle il massaggio cardiaco, ma è deceduta poco dopo a causa delle gravi lesioni riportate.

L'incidente è avvenuto all'altezza del Mercato Ortofrutticolo di via Borgo Palazzo a Bergamo intorno alle 8:30 di questa mattina. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale bergamasca, che hanno dovuto chiudere la strada al traffico per diverso tempo. In base a quanto emerso finora, la 52enne, originaria della Moldavia e residente in zona, viaggiava in sella a uno scooter e arrivava da via Pizzo Redorta. All'incrocio, è stata travolta da un mezzo pesante che viaggiava in direzione di Seriate: la moto ha continuato la sua corsa e si è fermata decine di metri più avanti, mentre la donna è stata sbalzata sull'asfalto.

Il primo a soccorrere la 52enne è stato un medico di passaggio che aveva assistito alla scena. L'uomo ha iniziato a praticarle il massaggio cardiaco e, pochi minuti dopo, sono arrivati anche i soccorsi con un’ambulanza della Croce Rossa di Seriate e un’auto medica da Bergamo inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). Nonostante le manovre, la 52enne è deceduta prima ancora del trasporto in ospedale. Le indagini su quanto accaduto sono ancora in corso per individuare eventuali responsabilità.