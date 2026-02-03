In sella alla sua moto si scontra contro un’auto, morto centauro: la vittima è Davide Brugnetti

Si chiamava Davide Brugnetti, l'uomo di 53 anni che è morto in un incidente stradale avvenuto ieri, lunedì 2 febbraio 2026, in provincia di Bergamo. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'uomo era in sella a una moto quando si è scontrato con un'automobile sulla quale c'erano una donna di cinquant'anni con la figlia di sei anni. L'incidente è avvenuto lungo la statale della Val Brembana.

Brugnetti era originario di Petosino e lavorava alla Lovato di Gorle. Ieri, attorno alle 17, stava rientrando a casa. Si trovava sulla superstrada dalla Val Brembana quando, all'altezza dell'incrocio con via Fustina, si è scontrato con un'automobile. Il 53enne non è riuscito a evitare il veicolo. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato gli operatori sanitari del 118. I medici e i paramedici hanno provato a salvarlo, ma è morto poco dopo l'intervento.

Sul posto sono arrivati anche i fratelli della vittima, che hanno raccontato che l'uomo viveva con i loro genitori. Nel frattempo i carabinieri della compagnia di Zogno hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Sembrerebbe che la ruota destra dell'automobile si sia ripiegata su se stessa. Per accertare tutte le responsabilità, le forze dell'ordine hanno sequestrato entrambi i mezzi. I soccorritori hanno fornito assistenza anche alla conducente del veicolo e alla piccola che viaggiava con lei. Nessuna delle due è rimasta ferita in modo grave: entrambe sono state trasferita all’ospedale Papa Giovanni XXIII in codice giallo.