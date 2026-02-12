Ragazzino di 12 anni travolto da un’auto sulle strisce pedonali: è gravissimo

Un 12enne è stato travolto da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali a Caprino Bergamasco (Bergamo). Trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII, il ragazzo è ricoverato in gravissime condizioni.

Immagine di repertorio

Un ragazzino di 12 anni è stato investito da un'automobile a Caprino Bergamasco, un comune in provincia di Bergamo, mentre attraversava sulle strisce pedonali. In seguito all'impatto, il 12enne è stato sbalzato di 5 o 6 metri sull'asfalto. Giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII dove è tuttora ricoverato in gravissime condizioni.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 17:00 di oggi pomeriggio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto a bordo di due ambulanze, un'automedica e un elisoccorso in codice rosso. Insieme a loro, sono state allertate anche le forze dell'ordine.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati all'altezza del civico numero 3 di via Don Luigi Locatelli a Caprino Bergamasco quando – per cause ancora in fase di accertamento – un'automobile avrebbe travolto il 12enne mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. In seguito all'impatto, il ragazzino avrebbe picchiato la testa contro il parabrezza della vettura, una Fiat Panda guidata da una donna, per poi essere sbalzato per 5 o 6 metri sull'asfalto.

Una volta giunti sul posto e constatate le gravi condizioni del 12enne, i soccorritori avrebbero deciso di trasportarlo d'urgenza all'ospedale di Bergamo a bordo dell'elisoccorso. Al momento, il ragazzino è ricoverato in condizioni critiche.