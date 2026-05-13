Bimbo di 9 anni morto in ospedale a Bergamo: era stato investito da un’auto mentre attraversava la strada

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 13 maggio, poco dopo le 16, in piazzale Risorgimento, zona Loreto. Giunto in condizioni disperate al Papa Giovanni XXIII, è mancato poco dopo.

Un bimbo di nove anni è morto dopo essere stato investito da un'auto a Bergamo. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 13 maggio, poco dopo le 16, in piazzale Risorgimento, zona Loreto.

Secondo quanto si apprende il bimbo sarebbe stato travolto da una Smart bianca mentre attraversava la strada. Era da poco sceso dall'auto del padre, ferma a un semaforo rosso, a pochi metri da casa.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi: un'ambulanza e un'automedica del 118, inviate in codice rosso da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia. I soccorritori, dopo aver prestato le prime cure del caso al bimbo, lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Nonostante tutti gli sforzi da parte dei medici nella fase di rianimazione, purtroppo per il bimbo non c'è stato nulla fare. È mancato poco dopo sul letto d'ospedale. Le sue condizioni erano gravissime fin dall'inizio.

Alla guida della Smart si trovava una donna di 70 anni, residente in città. Completamente illesa ma sotto shock per quanto accaduto.

Presente sul luogo dell'incidente anche gli agenti della polizia locale e della Questura di Bergamo al lavoro ora per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e individuare le responsabilità.