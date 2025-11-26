Incidente stradale sull’A4 Milano-Venezia, esce di strada con il furgoncino: morto un uomo

Nella serata di ieri, martedì 25 novembre 2025, si è verificato un incidente stradale sull'autostrada A4 Milano-Venezia. L'episodio è avvenuto nel tratto tra Brescia Est e Desenzano, nel territorio del comune di Lonato e precisamente all'altezza della frazione di San Cipriano alle 23 di sera. Nell'incidente è morta una persona. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Sono veramente poche le informazioni relative all'accaduto. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il 58enne era alla guida di un furgoncino quando è uscito fuori strada. Non è chiaro se, all'origine dell'incidente, vi sia un malore o un errore. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari con un'ambulanza e un'automedica. Purtroppo, nonostante il tentativo di rianimarlo, per lui non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Sull'identità dell'uomo ci sono ancora poche informazioni. Non si conoscono nome e cognome, ma solo che era originario di Catanzaro e si trovava Bresciano per il lavoro. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Verona. Gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Nelle prossime ore potrebbero esserci maggiori informazioni sull'accaduto.