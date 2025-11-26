milano
video suggerito
video suggerito

Incidente stradale sull’A4 Milano-Venezia, esce di strada con il furgoncino: morto un uomo

Incidente stradale sull’autostrada A4 Milano-Venezia. Ieri sera, alle 23, un uomo è uscito di strada con il suo furgone ed è morto sul colpo.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Ilaria Quattrone
0 CONDIVISIONI
Immagine

Nella serata di ieri, martedì 25 novembre 2025, si è verificato un incidente stradale sull'autostrada A4 Milano-Venezia. L'episodio è avvenuto nel tratto tra Brescia Est e Desenzano, nel territorio del comune di Lonato e precisamente all'altezza della frazione di San Cipriano alle 23 di sera. Nell'incidente è morta una persona. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Sono veramente poche le informazioni relative all'accaduto. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il 58enne era alla guida di un furgoncino quando è uscito fuori strada. Non è chiaro se, all'origine dell'incidente, vi sia un malore o un errore. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari con un'ambulanza e un'automedica. Purtroppo, nonostante il tentativo di rianimarlo, per lui non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Sull'identità dell'uomo ci sono ancora poche informazioni. Non si conoscono nome e cognome, ma solo che era originario di Catanzaro e si trovava Bresciano per il lavoro. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Verona. Gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Nelle prossime ore potrebbero esserci maggiori informazioni sull'accaduto.

Attualità
Cronaca
Lombardia
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Chi sono gli oltre 100 italiani che partecipavano ai "safari umani" di Sarajevo
"Fra loro avvocati, medici e magistrati"
"Anche il presidente serbo Vucic era in una postazione per i safari umani"
"I turisti cecchini passavano da Milano"
Un'istituzione indipendente aveva già segnalato i safari umani nel 1995
Un ex 007 bosniaco: "I servizi segreti italiani lo sapevano"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views