Uomo in moto travolto e ucciso da un tir sull’autostrada A8 a Legnano: traffico in tilt, 8 chilometri di coda

Un motociclista di 58 anni è morto in seguito a un gravissimo incidente avvenuto stamattina martedì 4 novembre lungo l’autostrada A8 Milano-Varese tra gli svincoli di Legnano (Milano) e Castellanza (Varese) in direzione Milano. Al momento sono 8 i chilometri di coda.
A cura di Francesca Del Boca
Foto repertorio
Foto repertorio

Un motociclista di 58 anni è morto intorno alle 7 di questa mattina, martedì 4 novembre, in seguito a un gravissimo incidente avvenuto lungo l'autostrada A8 Milano-Varese tra gli svincoli di Legnano (Milano) e Castellanza (Varese) in direzione Milano.

Secondo quanto si apprende l'uomo, residente a Busto Arsizio (Varese), per cause ancora da accertare è caduto con la moto sull'asfalto ed è stato travolto dal camion che viaggiava dietro di lui, e che l'ha ucciso sul colpo.

L'Areu ha subito inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica, mentre la polizia stradale è intervenuta per mettere in sicurezza l'area e gestire la circolazione. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con una coda che al momento ha raggiunto gli 8 chilometri di lunghezza. L'entrata di Busto Arsizio, al momento, è stata chiusa verso Milano, mentre le automobili in viaggio sono state deviate sulla Pedemontana.

Attualità
Cronaca
