Scontro auto-moto nel Varesotto, morto un 19enne: indagini in corso

Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in un incidente stradale a Busto Arsizio (Varese), scontrandosi con un’auto. Trasportato d’urgenza in ospedale, il 19enne è deceduto questa notte.

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale che si è verificato questa notte, a cavallo tra venerdì 28 novembre e sabato 29 novembre, nei pressi di Busto Arsizio, un comune situato in provincia di Varese. Il giovane, che stava viaggiando a bordo della sua moto, è stato coinvolto in uno scontro con un'automobile, le cui cause sono ancora in fase di accertamento.

La dinamica dell'incidente

I fatti si sono verificati in via Sella, all'altezza dell'incrocio con via Isonzo, nei pressi di Busto Arsizio, intorno all'1:00 di questa notte. Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, il ragazzo stava percorrendo la strada a bordo della sua moto quando si è scontrato violentemente con un’automobile. La ricostruzione dell'accaduto è ora al vaglio della Questura di Varese – intervenuta insieme ai vigili del fuoco di Varese e la polizia stradale di Busto Arsizio – che sta conducendo le indagini per comprendere le cause dell'incidente.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto a bordo di un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Dopo aver rianimato il 19enne sul posto e constatate le gravi condizioni, gli operatori sanitari del 118 hanno trasportato d'urgenza il giovane all'ospedale di Busto Arsizio dove, però, il ragazzo è deceduto qualche ora più tardi. Ricoverato in codice verde il conducente dell'auto.

Nel frattempo, le forze dell'ordine continuano le indagini per stabilire con esattezza le cause dell'incidente. Saranno, però, necessari ulteriori accertamenti per ricostruire ogni dettaglio di quanto accaduto.