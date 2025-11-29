Incidente auto e moto a Gallarate, il 19enne morto è Alessio Napolitano: il conducente positivo all’alcol test

La vittima dell’incidente stradale a Gallarate (Varese) è il 19enne Alessio Napolitano. Il conducente del suv è indagato per omicidio stradale: era positivo all’alcol test.

(Immagine di repertorio)

Si chiamava Alessio Napolitano, il ragazzo di 19 anni che è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte tra ieri, venerdì 28 novembre, e oggi, sabato 29 novembre, a Gallarate, comune che si trova in provincia di Varese. Il 19enne, originario sempre di Gallarate, si trovava in sella a uno scooter quando ha investito con un Suv, guidato da un uomo di cinquant'anni, all'incrocio tra via Isonzo e via Quintino Sella.

Sul posto è intervenuta una pattuglia di agenti della polizia stradale di Busto Arsizio, che era lì in zona, che è subito accorsa e ha praticato il massaggio cardiaco al 19enne. Sono poi arrivati gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), che hanno subito trasferito il ragazzo, che si trovava ancora in arresto cardio circolatorio nonostante il massaggio, in ospedale a Busto Arsizio dove è poi morto.

Nel frattempo gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Il19enne si trovava in sella a una Suzuki da strada quando ha impattato contro un Suv compatto di colore scuro. Non è chiaro se all'origine dell'incidente vi sia un errore di distrazione, un malore o una manovra azzardata.

Il cinquantenne alla guida è stato sottoposto, come accade a seguito di incidenti stradali, all'alcol test: è risultato positivo. L'uomo è indagato per omicidio stradale. Nelle prossime ore potrebbero esserci aggiornamenti circa quanto accaduto e le cause dell'incidente.