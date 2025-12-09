Furgone tampona un camion alla barriera di Milano Ghisolfa sull’A4: morto un 64enne, ferito un 57enne

Un furgone ha tamponato un camion nella mattinata del 9 dicembre lungo l’autostrada A4 nei pressi della Barriera Milano Ghisolfa. Il 64enne che guidava il primo mezzo è deceduto, l’altro è rimasto ferito.

Foto di repertorio

Un 64enne è deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto questa mattina, martedì 9 dicembre, lungo l'autostrada A4 Torino-Venezia. Stando. quanto ricostruito finora, l'uomo si trovava alla guida di un furgone che, per cause ancora in fase di accertamento, ha tamponato un mezzo pesante nel tratto compreso tra Rho e Barriera Milano Ghisolfa. Alla guida del mezzo pesante c'era un 57enne, rimasto leggermente ferito e trasportato in codice giallo all'ospedale San Carlo di Milano.

L'incidente si è verificato intorno alle 10 del 9 dicembre. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto in codice rosso un'auto infermieristica, due ambulanze e l'elisoccorso. I sanitari hanno dovuto constatare sul posto il decesso del 64enne che guidava il furgone e hanno trasportato l'altro conducente in ospedale in codice giallo.

Stando a una prima ricostruzione, sarebbe stato il furgone a tamponare il mezzo pesante, ma la dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Ats Torino.