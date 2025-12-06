Chi era Filip Ionel Gheorghe, il 55enne morto in un frontale tra auto nel Milanese: disposta l’autopsia

Filip Ionel Gheorghe è il 55enne che la scorsa notte ha perso la vita in seguito a un incidente stradale che si è verificato nei pressi di Zibido San Giacomo (Milano). Il 55enne abitava a San Martino Siccomario, nel Pavese.

Immagine di repertorio

Si chiamava Filip Ionel Gheorghe l'uomo di 55 anni che la scorsa notte, a cavallo tra venerdì 5 e sabato 6 dicembre, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale che si è verificato nei pressi di Zibido San Giacomo, un piccolo comune in provincia di Milano. Il 55enne, di nazionalità romena, abitava a San Martino Siccomario, nel Pavese.

L'incidente

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'incidente si sarebbe verificato in via dei Giovi a Zibido San Giacomo (Milano) quando – per cause ancora in fase di accertamento – la Skoda Superb di Gheorghe avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta, finendo per scontrarsi frontalmente con una Toyota Yaris guidata da una donna di 54 anni.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, i soccorritori del 118 sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 00:34 a bordo di quattro ambulanze e due automediche in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri di Abbiategrasso e i vigili del fuoco di Milano. Una volta giunti sul posto, i medici e i paramedici non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso del 55enne per il quale non c'era più nulla che si potesse fare. Le altre persone coinvolte – 4 donne rispettivamente di 45, 49, 49, 54 anni – sono state trasferite in codice giallo all'Humanitas di Rozzano, al Policlinico di Milano e all'ospedale San Matteo di Pavia.

Al momento, le forze dell'ordine che sono intervenute sono al lavoro per eseguire tutti gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica della vicenda e accertare tutte le responsabilità del caso. Sul corpo di Gheorghe verrà eseguita l’autopsia e gli esami tossicologici.