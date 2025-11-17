milano
Si schianta con l’auto contro un semaforo: 57enne muore durante il trasporto in ospedale

Morto un uomo di 57 anni a Pradalunga, in provincia di Bergamo, all’altezza di via Grumelle. Intorno alle 6 del mattino, si è scontrato con la sua auto contro il semaforo.
A cura di Francesca Caporello
Incidente a Pradalunga (Bergamo). Fonte: Simone Signorelli, gruppo Facebook Sei di Pradalunga o Carnale se
Incidente a Pradalunga (Bergamo). Fonte: Simone Signorelli, gruppo Facebook Sei di Pradalunga o Carnale se

Tragedia questa mattina, lunedì 17 novembre, a Pradalunga, in provincia di Bergamo, dove un 57enne, alla guida della sua Alfa Romeo Giulietta, ha perso la vita dopo essersi scontrato violentemente contro un semaforo. A causa dell'incidente si sono registrati rallentamenti e code in entrambi i sensi di marcia, che hanno provocato disagi alla viabilità.

Secondo le prime informazioni, il grave impatto auto-semaforo si sarebbe verificato in pieno centro, in via Grumelle, all'altezza della banca, intorno alle 6, sotto la pioggia delle prime luci del giorno.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, un’ambulanza della Croce Rossa di Alzano Lombardo e l’auto medica, con il personale del 118 di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) e i carabinieri del Comando della Compagnia di Clusone per tutti rilievi del caso. Presenti anche i vigili del fuoco.

L'uomo è stato trasportato d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ma per le profonde ferite riportate a causa dello schianto, purtroppo è deceduto poco dopo, in ambulanza. Una volta giunto in ospedale non si è potuto far altro che constarne il decesso.L'identità dell'uomo è ancora sconosciuta, ma verrà resa nota, con ogni probabilità, nelle prossime ore.

Poche informazioni, ad ora, anche sulle cause dell'incidente. Al momento sono poco chiare e in fase di accertamento. I militari infatti si stanno occupando di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

