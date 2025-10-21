milano
Chi era Enrico Scomazzon, morto in un incidente sulla A21 dopo essere stato tamponato da un tir

Enrico Scomazzon è il 48enne che questa mattina, martedì 21 ottobre, ha perso la vita dopo essere stato tamponato da un tir ed essersi schiantato con un camion sulla A21.
Si chiamava Enrico Scomazzon il 48enne che questa mattina, martedì 21 ottobre, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada Torino-Brescia A21, nel territorio comunale di Stradella (in provincia di Pavia) che ha coinvolto più mezzi pesanti. Il 48enne era originario di Marostica, in provincia di Vicenza, ma da anni risiedeva a Mede (Pavia) dove viveva con la compagna e i due figli.

La dinamica dell'incidente

Secondo la ricostruzione fornita dagli inquirenti, l'incidente si sarebbe verificato poco prima delle 5:30 nei pressi di Stradella, nel tratto compreso tra i caselli di Broni-Stradella e di Castel San Giovanni, sulla A21 in direzione di Piacenza.

Scomazzon stava guidando un furgone quando, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe stato tamponato da un tir. A causa dell'impatto il 48enne avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo contro un altro mezzo pesante che era fermo in una piazzola di sosta. Gli operatori sanitari del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Nel mentre, i medici e paramedici hanno trasportato in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia e all'ospedale di Voghera gli altri due conducenti, entrambi di 59 anni, per alcuni accertamenti.

Viene tamponato da un tir sulla A21 e si schianta con un camion fermo: morto 48enne, feriti gli altri conducenti

Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli incidentati da parte dei vigili del fuoco, il tratto compreso tra Broni e Castel San Giovanni è rimasto chiuso per diverse ore. Si sono generate code fino a 13 chilometri e la viabilità è stata ripristinata solo intorno a mezzogiorno.

