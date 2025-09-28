milano
Esplode uno pneumatico e invade la corsia opposta, scontro camion-auto: morto un uomo

Questa mattina, domenica 28 settembre, si è verificato un grave incidente stradale nei pressi di Bagnolo Cremasco (Cremona). In seguito all’esplosione di uno pneumatico, un camion ha invaso la corsia opposta scontrandosi con un’auto. Nel sinistro ha perso la vita un uomo di 51 anni.
A cura di Giulia Ghirardi
Nel corso della mattina di oggi, domenica 28 settembre, si è verificato un grave incidente stradale nei pressi di Bagnolo Cremasco, un comune in provincia di Cremona. Nel sinistro stradale ha perso la vita un uomo di 51 anni.

Secondo le informazioni disponili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati poco prima delle ore 8:00 sulla strada statale 235 quando un camion adibito a trasporto di liquidi alimentari, condotto da un 48enne che viaggiava in direzione Crema, sarebbe uscito dalla corsia di marcia a causa dello scoppio di un pneumatico e sarebbe finito per scontrarsi con un'auto guidata da un 51enne. In seguito all'impatto, i due mezzi sono finiti nel fosso adiacente alla carreggiata, ma l'automobile è rimasta incastrata dal camion.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'incidente alle ore 7:57 a bordo di un'ambulanza, un'automedica e un elisoccorso in codice rosso. Una volta lì, però, gli operatori sanitari del 118 non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo per cui non c'era più nulla che si potesse fare. Il guidatore del camion è stato, invece, trasportato all'ospedale di Crema in codice verde senza aver riportato gravi ferite.

Insieme ai soccorritori, sono stati allertati anche il Commissariato di Crema e i vigili del fuoco di Cremona che al momento sarebbero al lavoro per effettuare tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e quindi accertare tutte le responsabilità del caso.

Attualità
Cremona
Cronaca
milano
