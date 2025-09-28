Chi era Paolo Antonio Gerevini, l’uomo che ha perso la vita travolto e schiacciato da un camion nella sua auto

Paolo Antonio Gerevini è il 51enne residente a Crespiatica (Lodi) che questa mattina, domenica 28 settembre, ha perso la vita dopo essere stato travolto e schiacciato da un camion mentre si trovava alla guida della sua auto nei pressi di Bagnolo Cremasco (Cremona). Indagini in corso.

Paolo Antonio Gerevini

Si chiamava Paolo Antonio Gerevini il 51enne residente a Crespiatica, in provincia di Lodi, che questa mattina, domenica 28 settembre, ha perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale nei pressi di Bagnolo Cremasco (Cremona). Gerevini è deceduto dopo essere stato travolto e schiacciato da un camion mentre si trovava alla guida della sua auto.

La dinamica dell'incidente

Stando a quanto appreso da Fanpage.it, i fatti si sarebbero verificati poco prima delle ore 8:00 sulla strada statale 235 quando a un camion adibito a trasporto di liquidi alimentari, condotto da un 48enne della provincia di Lodi che viaggiava in direzione Crema, avrebbe perso il controllo del veicolo a causa dell'esplosione della gomma anteriore sinistra. È a quel punto che il camion avrebbe invaso la corsia di marcia opposta finendo per scontrarsi frontalmente con la Citroen c4 guidata da Gerevini. In seguito all'impatto, il mezzo pesante ha trascinato e schiacciato l'auto nel fosso adiacente alla carreggiata.

Come riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, i soccorritori sarebbero giunti nei pressi dell'incidente a bordo di un'ambulanza, un'automedica e un elisoccorso in codice rosso. Una volta lì, però, gli operatori sanitari del 118 non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso di Gerevini per cui non c'era più nulla che si potesse fare. Il guidatore del camion è stato, invece, trasportato all'ospedale di Crema in codice verde con lievi ferite.

Sul posto anche due pattuglie della radio mobile di Crema che hanno chiuso la strada per consentire di effettuare i rilievi e di rimuovere la salma del 51enne che è stata restituita ai familiari. Al momento, le forze dell'ordine sono ancora sul luogo dell'incidente per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare tutte le responsabilità del caso.