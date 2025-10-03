Incidente sul lavoro a Cremona, camionista schiacciato da un container: morto sul colpo

Incidente sul lavoro in un’azienda operante nel settore della logistica di Cremona. Un uomo è stato schiacciato da un container ed è morto sul colpo. Sono in atto i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Foto di repertorio

Tragedia sul lavoro a Cremona, dove un camionista di 61 anni è morto schiacciato da un container.

L'uomo ha perso la vita in un grave incidente poco prima di mezzogiorno all'interno dello stabilimento della Katoen Natie Italia Srl, un'azienda operante nel settore della logistica con sede in via della Conca, nella zona del porto canale della città di Cremona.

Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Cremona e degli ispettori dell'Ats Val Padana, ma, secondo una prima ricostruzione, confermata anche da più testimonianze, la dinamica è già abbastanza chiara: l'uomo stava seguendo le operazioni di carico del proprio mezzo pesante quando qualcosa è andato storto. Un container, già posizionato sul rimorchio, non era ancora stato fissato in maniera definitiva quando è stato colpito da un secondo container in movimento, trasportato su un muletto. Il primo container è così caduto e ha travolto il 61enne.

L'impatto si è rivelato fatale e per il lavoratore non c'è stato nulla da fare. Nonostante i numerosi interventi di rianimazione, i soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche i vigili del fuoco. Al momento sono ancora in atto i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. La procura della Repubblica, immediatamente informata, dovrebbe disporre il sequestro dell'area già nelle prossime ore per consentire le operazioni investigative.