Ha un malore e sbanda con l’auto uccidendo un operaio in moto, muore il 27enne Mihai Bighiu: chi era

Mihai Bighiu (Foto: Facebook)

Si chiamava Mihai Bighiu l'operaio di 27 anni morto ieri mattina dopo essere stato travolto da un'auto mentre si trovava in sella alla sua moto a Voghera, in provincia di Pavia. Il giovane di origine rumena abitava proprio a Voghera e al momento dell'incidente stava andando al lavoro. Alla guida dell'auto che l'ha investito, una Bmw x3, c'era un uomo di 40 anni che, secondo quanto ricostruito fino a questo momento, avrebbe avuto un malore.

L'incidente si è verificato nella mattinata di ieri, venerdì 26 settembre, attorno alle 7:00. Il 40enne era alla guida della sua auto quando, arrivato tra Torrazza Coste e Voghera, avrebbe avuto un malore che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo e l'ha fatto sbandare, prima contro il guard rail e poi verso la corsia di marcia opposta, dalla quale stava arrivando il 27enne sulla moto. L'impatto è stato molto violento e il ragazzo è stato sbalzato per diversi metri sull'asfalto.

Sul posto è intervenuto il personale della croce rossa di Voghera con un'automedica e un'ambulanza e ha trasferito il ragazzo in ospedale, dove è morto poco dopo il ricovero a causa della gravità delle ferite riportate nell'incidente. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri della compagnia di Voghera per tutti i rilevi del caso: il 40enne alla guida dell'auto è stato sottoposto all'alcoltest ed è risultato negativo. I militari svolgeranno ulteriori accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto e fare luce sulle responsabilità delle persone coinvolte.