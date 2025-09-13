Finiscono fuori strada con la moto nel Pavese: morta la passeggera, gravissimo il conducente di 26 anni

Una moto che trasportava due persone è finita fuori strada nel Pavese per ragioni ancora al vaglio delle forze dell’ordine. La donna che viaggiava come passeggera è deceduta nello schianto, mentre il 26enne che guidava è ricoverato in condizioni gravissime.

Incidente in moto (Immagine di repertorio)

Una donna, della quale non sono state ancora rese note le generalità, è deceduta nella serata di oggi, sabato 13 settembre, in seguito a un incidente stradale avvenuto nel territorio comunale di Sannazzaro de' Burgondi (in provincia di Pavia). Stando a quanto riferito finora, la donna viaggiava come passeggera su una moto condotta da un giovane di 26 anni. I due sarebbero finiti fuori strada, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine. I sanitari intervenuti sul posto hanno dovuto constatare il decesso della donna prima anocra del trasporto in ospedale, mentre il 26enne è stato accompagnato in elicottero in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia.

Come riportato dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), l'incidente si è verificato poco dopo le 19:30 del 13 settembre lungo via Gramsci, appena fuori dal centro abitato di Sannazzaro de' Burgondi. Una moto che trasportava due persone sarebbe finita fuori strada. Le ragioni dello schianto sono ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Voghera e degli agenti della polizia stradale di Pavia, ma pare che non siano coinvolti altri mezzi.

I soccorsi sono intervenuti in codice giallo con tre ambulanze, l'auto medica e l'elisoccorso decollato da Como, ma una volta sul posto i sanitari hanno accertato che le conseguenze dell'incidente erano più gravi di quanto previsto. La donna che viaggiava come passeggera era deceduta in seguito all'incidente, mentre il 26enne che guidava la motocicletta aveva riportato ferite serie. Il giovane si trova al momento ricoverato con la massima urgenza al Policlinico San Matteo.