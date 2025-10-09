Perde il controllo della moto e si schianta al suolo: morta una ragazza di 17 anni

Tragico incidente in moto a Seregno, dove una 17enne ha perso la vita. Secondo una prima ricostruzione, la giovane avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe caduta violentemente. Indaga la polizia locale.

Immagine di repertorio

Uno schianto fatale per la 17enne di Seregno (Monza), coinvolta oggi pomeriggio, giovedì 9 ottobre, in un incidente in moto. Per lei non c'è stato nulla da fare. Dopo essere stata portata all'ospedale San Gerardo di Monza, la giovane è morta. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, la giovane avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finita sull'asfalto.

La dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto poco prima delle 14 di oggi pomeriggio, 9 ottobre. La giovane stava viaggiando in sella alla sua moto sulla via San Vitale quando, stando alle prime informazioni raccolte, sarebbe caduta in autonomia: non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. L'impatto sul suolo è stato molto violento.

I presenti hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto, sono immediatamente arrivati i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica di Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza. Nonostante i numerosi tentativi di rianimazione, per la ragazza non c'è stato niente da fare: le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi. Per tale ragione, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. I numerosi tentativi dei sanitari di salvarla sono stati vani e la 17enne purtroppo è morta.

La dinamica dell'incidente, non ancora chiarita, è al vaglio della polizia locale di Seregno, giunta sul posto per gli accertamenti necessari subito dopo l'incidente.