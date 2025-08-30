milano
Moto si schianta contro un furgone nel Pavese: morta una 31enne, grave un uomo

Questa mattina una 31enne è morta mentre era in sella a una moto in compagnia di un uomo a Mezzanino (Pavia). Il mezzo per motivi ancora da accertare si è schiantato contro un furgone. Grave anche l’altro motociclista, portato in codice rosso all’ospedale.
A cura di Alice De Luca
Incidente in moto (Immagine di repertorio)
Una donna di 31 anni è morta questa mattina in un incidente stradale avvenuto a Tornello, frazione di Mezzanino, in provincia di Pavia. Si trovava in sella a una moto insieme a un uomo quando il mezzo, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro un furgone. L'uomo è stato portato via in gravi condizioni al Policlinico San Matteo.

L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 30 agosto. I due motociclisti stavano percorrendo la strada statale 617, via Tornello, quando attorno alle 13:00 per cause ancora in fase accertamento si sono schiantati contro un furgone. Non è chiaro se il mezzo pesante si trovasse davanti a loro o provenisse dalla corsia affianco nel senso di marcia opposto. Sul luogo dello schianto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'agenzia regionale emergenza e urgenza (Areu) della Lombardia.

Il personale sanitario, arrivato con un elicottero, due ambulanze e un'auto medica, ha prestato una prima assistenza alla donna, che però era morta sul colpo. Gli operatori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L'uomo invece è stato trasportato in gravi condizioni al Policlinico San Matteo di Pavia. Le persone coinvolte complessivamente quattro: oltre alla vittima, un uomo di 31 anni, uno di 60 e una donna di 55. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia stradale che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.

