Chi era Francesca Mazza, la 31enne morta in un incidente a Pavia mentre era in moto con il fidanzato

È Francesca Mazza, 31 anni, la vittima dell'incidente avvenuto intorno alle 13 di ieri sabato 30 agosto a Tornello di Mezzanino (Pavia) mentre si trovava in sella alla moto con il fidanzato: i due, residenti nel capoluogo, stavano facendo una gita sui colli dell'Oltrepo Pavese.

Restano ancora da accertare le cause dell'impatto mortale. Secondo quanto emerso al momento i due giovani stavano percorrendo la strada statale 617 all'altezza di Tornello quando si sono schiantati frontalmente contro un furgoncino. Non è chiaro se il mezzo, guidato da un uomo di 60 anni residente in provincia di Siena, si trovasse davanti a loro per effettuare un'inversione di marcia (nonostante l'indicazione di riga continua in quel tratto di strada) o provenisse dalla corsia nel senso opposto.

Sul luogo dello schianto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'agenzia regionale emergenza e urgenza (Areu) della Lombardia. Per la 31enne a bordo della moto, però, non c'è stato niente da fare. Mentre il compagno è stato trasportato in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia con diverse fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sulla tragedia, ora, indaga la Procura di Pavia.

Francesca Mazza, 31 anni, nata e cresciuta a Pavia, dopo gli studi in Giurisprudenza nell'ateneo della sua città lavorava nell'ufficio legale di una banca online. Figlia unica, da un paio d'anni aveva intrapreso la relazione con il fidanzato con cui, nel pomeriggio di ieri, si trovava in gita. "Oggi la nostra comunità è stata profondamente scossa da una tragedia avvenuta sul nostro territorio: in un grave incidente stradale ha perso la vita Francesca Mazza, 31 anni, residente a Pavia. Il suo fidanzato è stato trasportato in ospedale in codice rosso, e a lui rivolgiamo l’augurio di una pronta guarigione", ha fatto sapere il sindaco di Mezzanino Adriano Piras.

"A nome mio personale, dell’Amministrazione comunale, di tutti i cittadini, delle autorità e delle associazioni del nostro territorio, desidero esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia di Francesca, stringendoci al loro dolore con profonda vicinanza. Eventi come questo ci ricordano quanto sia importante continuare a lavorare con impegno per la sicurezza stradale".