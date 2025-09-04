Incidente tra auto e moto, Francesca Mazza muore sul colpo: indagati il fidanzato e l’altra conducente

Anche il fidanzato di Francesca Mazza, la donna di 31 anni che sabato 30 agosto è morta a causa di un incidente stradale mentre si trovava sulla sua moto, è indagato per omicidio stradale. Con lui anche la conducente dell’auto coinvolta nell’incidente avvenuto in provincia di Pavia.

Ancora troppi punti oscuri sull'incidente stradale che ha causato la morte di Francesca Mazza, la donna di 31 anni che sabato 30 agosto è morta mentre si trovava sulla moto del suo fidanzato. La coppia stava procedendo sulla strada SS617, nella frazione Tornello in provincia di Pavia, quando si è scontrata con un'automobile.

Mazza è morta sul colpo. E oggi, giovedì 4 settembre, come riportato dal quotidiano La Provincia Pavese sia il suo fidanzato che la conducente della monovolume, una 60enne originaria della Toscana, sono indagati per omicidio stradale dalla Procura di Pavia. Un atto dovuto e necessario per poter far luce sull'incidente. Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Alberto Palermo.

Mazza era originaria di Pavia ed era fidanzata con Gianlorenzo Ottaviani, anche lui 31enne. La dinamica dell'incidente in cui è morta non è ancora chiarissima. La Procura ha disposto una perizia cinematica e l'autopsia per capire cosa possa essere successo. Proprio oggi saranno affidati gli incarichi sia al perito cinematico che al medico legale. Solo dopo l'esame, i cari della 31enne potranno organizzare i funerali che dovrebbero celebrarsi sabato nella chiesa di San Michele.

La perizia servirà a comprendere cosa possa aver causato l'incidente. Sembrerebbe che la sessantenne abbia compiuto una manovra azzardata: avrebbe infatti fatto un'inversione di marcia in un punto vietato. Il pubblico ministero dovrà verificare se sia il 31enne che la 60enne abbiano o meno rispettato il codice della strada. Insomma, dovrà accertare le eventuali responsabilità. Bisognerà anche verificare la posizione del conducente del camper che era parcheggiato sulla strada ed è rimasto coinvolto nell'urto.