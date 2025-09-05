Si schianta con il Suv contro un camper e si ribalta, chi era il 37enne Maik Lovacovic

Maik Lovacovic era alla guida del Suv che il 5 settembre si è schiantato contro un camper nel Pavese. Il 37enne, residente a Roncaro, è morto all’impatto, mentre sono gravi le condizioni della 35enne che viaggiava con lui.

Si chiamava Maik Lovacovic, il 37enne che si trovava alla guida del Suv che nella tarda mattinata di oggi, venerdì 5 settembre, si è schiantato frontalmente con un camper a Sannazzaro De' Burgondi (in provincia di Pavia). Con una dinamica ancora al vaglio delle forze dell'ordine, Lovacovic avrebbe invaso la corsia opposta di marcia finendo per impattare contro il mezzo pesante e poi ribaltarsi contro un cancello. Il 37enne è morto sul colpo, mentre la donna di 35 anni che si trovava a bordo con lui è ricoverata in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Meno serie le condizioni del 56enne che guidava il camper, ora ricoverato al Policlinico San Matteo di Pavia.

Lo schianto si è verificato poco prima di mezzogiorno lungo la strada che collega Sannazzaro De' Burgondi a Ferrera Erbognone, in un tratto rettilineo. Lovacovic stava guidando una Renault Austral ad alta velocità quando, per ragioni ancora non chiare, è finito per impattare frontalmente contro in camper. Il 37enne, residente a Roncaro (Pavia), era già deceduto all'arrivo dei sanitari.

I vigili del fuoco hanno dovuto estrarre dalle lamiere del Suv, che per l'impatto si era ribaltato finendo contro un cancello, la 35enne che si trovava seduta sul lato passeggero. La donna è stata poi trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano e le sue condizioni sarebbero gravi. Il 56enne che guidava il camper sembrerebbe aver riportato le conseguenze meno gravi nell'incidente ed è stato trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia in codice giallo. La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire ai carabinieri della Compagnia di Voghera di eseguire i rilievi del caso.