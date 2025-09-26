milano
video suggerito

Travolto e ucciso da un suv in un parcheggio, morto un uomo: “È stato schiacciato contro una colonna”

Un uomo di 48 anni è stato travolto e ucciso da un Suv in un parcheggio a Monzambano (Mantova). Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato contro una colonna. Indagini in corso.
A cura di Giulia Ghirardi
Foto di repertorio
Foto di repertorio

Nel corso di questo pomeriggio, venerdì 26 settembre, un uomo di 48 anni è stato travolto e ucciso da un Suv in un parcheggio a Monzambano, un comune in provincia di Mantova. Sul posto gli operatori del 118 e le forze dell'ordine.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 14:00 di questo pomeriggio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 13:56 a bordo di un'ambulanze e di un elisoccorso in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Mantova.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'uomo – un 48enne di nazionalità moldava, residente a Cavriana – sarebbe stato travolto e ucciso da un suv in un parcheggio. Secondo una prima ricostruzione, un automobilista di 84 anni di Sommacampagna (Verona) che si trovava alla guida del veicolo, durante una manovra errata avrebbe urtato frontalmente l'uomo che si trovava sotto il portico di un negozio, schiacciandolo contro una colonna. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 non avrebbero potuto far altro che constatarne il decesso a causa delle gravi ferite riportate.

Al momento, le forze dell'ordine sono al lavoro per eseguire tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare tutte le responsabilità del caso.

