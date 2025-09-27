Chi era Ion Mosteata, il 48enne schiacciato e ucciso da un suv in un parcheggio a Monzambano

Aveva 48 anni Ion Mosteata, l’uomo di origine moldava che ieri pomeriggio a Monzambano (Mantova) è stato schiacciato da un suv che faceva manovra per parcheggiare. Abitava a Cavriana, poco distante dal luogo dell’incidente. L’auto, guidata da un 84enne, è stata sequestrata: nei prossimi giorni il magistrato deciderà se procedere contro l’anziano per omicidio stradale.

Si chiamava Ion Mosteata il 48enne di nazionalità moldava che ieri pomeriggio a Monzambano (in provincia di Mantova) è stato schiacciato e ucciso da un Suv che faceva manovra per parcheggiare. L'uomo risiedeva a Cavriana, a pochi chilometri dal luogo dell'incidente. L'auto dell'84enne che era alla guida del suv, un anziano di Sommacampagna, in provincia di Verona, è stata sequestrata e nei prossimi giorni il magistrato deciderà se procedere contro di lui per omicidio stradale.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 26 settembre, attorno alle 14:00. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, pare che l'84enne alla guida dell'auto stesse facendo manovra all'interno di un parcheggio tra strada Valeggio e via Marconi quando, per motivi ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo dell'auto e avrebbe improvvisamente accelerato, investendo frontalmente Mosteata che in quel momento si trovava sotto ai portici davanti al parcheggio.

Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. La Polizia di Monzambano ha effettuato tutti i rilievi del caso per fare luce sull'esatta dinamica dell'accaduto e accertare le responsabilità del conducente. Non è ancora chiaro per quale motivo l'uomo abbia perso il controllo del mezzo: una delle ipotesi è che abbia scambiato i pedali della frizione e dell'acceleratore, ma la conferma potrà arrivare solo da ulteriori accertamenti.