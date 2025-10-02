Attraversa la strada e viene travolto da un furgone in retromarcia nel Monzese: è morto

Un furgone ha travolto un uomo mentre faceva retromarcia in via Volta a Ceriano Laghetto (Monza) nella mattinata del 2 ottobre. All’arrivo dei soccorsi era già deceduto.

Foto di repertorio

Un 77enne è deceduto nella mattinata di oggi, giovedì 2 ottobre, in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo una traversa di via Alessandro Volta a Ceriano Laghetto (in provincia di Monza e della Brianza). Stando a quanto ricostruito finora dalle forze dell'ordine, l'anziano stava attraversando la strada quando, ad un certo punto, sarebbe stato travolto da un mezzo pesante impegnato in una manovra in marcia indietro. Le ferite riportate dal 77enne all'impatto si sono rivelate presto gravissime e, nonostante l'intervento dei sanitari accorsi con la massima urgenza, è deceduto prima ancora del trasporto in ospedale.

L'incidente si è verificato poco dopo le 10:30 del 2 ottobre in una traversa della centrale via Volta a Ceriano Laghetto, nei pressi del Centro anziani Villa Rita. I rilievi e l'accertamento della dinamica di quanto accaduto sono stati affidati agli agenti della polizia locale e ai carabinieri della Compagnia di Desio. Secondo le testimonianze raccolte dalle forze dell'ordine, il 77enne, residente in paese, sarebbe stato travolto da un furgone mentre cercava di attraversare la strada.

Il mezzo pesante, infatti, pare che fosse impegnato in una manovra in retromarcia. L'uomo alla guida, un 60enne anche lui residente in paese, non si sarebbe accorto della presenza del 77enne, il quale non avrebbe fatto in tempo ad allontanarsi per evitare di venire travolto.

Leggi anche Perde il controllo della bicicletta e viene travolto da un'auto: ciclista muore a Passirano

A chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti. L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto un'auto medica, un'auto infermieristica e un'ambulanza in codice rosso. All'arrivo dei sanitari, però, le condizioni del 77enne erano già disperate e hanno dovuto constatare il suo decesso prima ancora di poterlo trasportare in ospedale. Nel frattempo, i carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei presenti per accertare la dinamica dell'incidente.