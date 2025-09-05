milano
Auto e camper si scontrano frontalmente nel Pavese e si ribaltano: morto un uomo, ferite altre 2 persone

Un uomo è morto in seguito allo schianto frontale tra la sua auto e un camper a Sannazzaro De’ Burgondi (Pavia). La 35enne che viaggiava con lui e il conducente dell’altro mezzo sono rimasti feriti.
A cura di Enrico Spaccini
(foto di repertorio)
(foto di repertorio)

Un'auto e un camper si sono scontrati frontalmente a Sannazzaro De' Burgondi (in provincia di Pavia) nella tarda mattinata di oggi, venerdì 5 settembre. Per cause ancora da chiarire, i due veicoli hanno impattato a velocità sostenuta, al punto che si sono ribaltati. L'auto è finita contro un cancello. I sanitari intervenuti sul posto hanno prestato soccorso alle tre persone coinvolte: l'uomo che si trovava alla guida della vettura è stato dichiarato deceduto prima del trasporto in ospedale, mentre la donna che viaggiava con lui e il conducente del camper sono stati accompagnati agli ospedali Niguarda di Milano e San Matteo di Pavia in codice giallo.

L'incidente si è verificato poco prima di mezzogiorno del 5 settembre lungo la strada statale 756, nel territorio comunale di Sannazzaro De' Burgondi. I carabinieri della Compagnia di Voghera sono al lavoro per ricostruire le cause e la dinamica di quanto accaduto. Stando a quanto emerso finora, l'auto e il camper si sarebbero scontrati frontalmente, finendo per ribaltarsi in seguito all'impatto.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto due ambulanze, l'auto medica e l'auto infermieristica insieme all'elisoccorso decollato da Como. L'uomo che si trovava alla guida dell'auto è stato dichiarato morto sul posto, mentre la donna di 35 anni che viaggiava come passeggera è stata trasportata con traumi multipli con il velivolo all'ospedale Niguarda di Milano in codice giallo. L'uomo di 56 anni che guidava il camper, invece, è stato ricoverato al San Matteo di Pavia, anche lui in codice giallo.

