Esce di casa e si perde sui binari, l’allarme dei parenti: pensionata travolta da un treno a Lecco

La donna, 78 anni, è stata investita intorno alle 19 di oggi alla stazione di Osnago (Lecco): il macchinista è riuscito a rallentare il convoglio, ma non ha potuto evitare l’impatto. In tilt per un’ora la circolazione dei treni tra Milano e Lecco.

Una donna di 78 anni è stata travolta da un treno nella stazione di Osnago (Lecco) nel tardo pomeriggio di oggi, poco prima delle 19: il conducente sarebbe riuscito a frenare, ma non è comunque riuscito ad evitare l'impatto. Le condizioni della pensionata, trasportata d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza, sono gravi, ma non si troverebbe in pericolo di vita.

Per circa un'ora la circolazione dei treni sulla linea Milano-Lecco è stata interrotta. Sul posto anche la Polfer per accertare la dinamica dell'incidente: stando alle primissime informazioni la pensionata, che soffre di una patologia degenerativa, si era allontanata da casa in stato confusionale ed era così finita lungo i binari della linea Milano-Lecco. I familiari, preoccupati per la sua scomparsa, avevano già allertato le forze dell'ordine e i soccorsi.

Il macchinista del treno regionale partito da Milano Centrale alle 18.20 e diretto a Lecco, fortunatamente, quando si è accorto dell'anziana su binari è riuscito a rallentare la velocità del convoglio. La donna, comunque, è stata scaraventata a terra con violenza, riportando gravi ferite non mortali: soccorsa dai sanitari dell'automedica di Areu e i volontari della Croce bianca di Merate, con i vigili del fuoco, si trova ora ricoverata all'ospedale San Gerardo di Monza.