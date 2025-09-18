Chi era Lidia Baiocchi, la donna travolta e uccisa da un’auto a Tradate: sulla strada mancavano luci

Si chiamava Lidia Baiocchi la 79enne morta dopo essere stata travolta da un’auto a Tradate. Era una dottoressa in pensione di Venegono Superiore. L’ipotesi più probabile è che la 31enne alla guida dell’auto non abbia visto la donna a causa dell’assenza di illuminazione.

Si chiamava Lidia Baiocchi la 79enne che ieri sera è morta in ospedale dopo essere stata travolta da un'auto a Tradate, in provincia di Varese. La donna, dottoressa in pensione di Venegono Superiore (Varese), ha perso la vita poco dopo essere stata portata al pronto soccorso. A lanciare l'allarme è stata la 31enne che si trovava alla guida dell'auto che l'ha investita.

L'incidente è avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 17 settembre, attorno alle 20:00. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, pare che la donna stesse camminando lungo via Castelnuovo, a Tradate, quando è stata investita da un'utilitaria guidata da una 31enne. Dai primi accertamenti, sembra che l'automobilista potrebbe non aver visto la 79enne a causa della mancanza di lampioni o di altre fonti di illuminazione lungo la strada. Circostanza che già in passato aveva contribuito a provocare alcuni gravi incidenti.

É stata la stessa 31enne a lanciare l'allarme e chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Medici e paramedici, arrivati con un'ambulanza, un'automedica e un elisoccorso, hanno prestato una prima assistenza alla donna, che si trovava in gravi condizioni, e l'hanno trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Tradate, dove però è morta poco dopo essere stata ricoverata.