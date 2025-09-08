Un’auto la travolge mentre attraversa sulle strisce a Bergamo sotto casa: morta Miriam Arrigoni

Miriam Arrigoni è deceduta nel pomeriggio dell’8 settembre travolta da un’auto a Bergamo. L’83enne stava attraversando sulle strisce sotto casa, quando è stata investita.

Foto di repertorio

Una 83enne è deceduta nel pomeriggio di oggi, lunedì 8 settembre, dopo essere stata travolta da un'auto a Bergamo. La dinamica dell'incidente non è ancora stata resa nota. Quello che si sa è che la donna era a piedi e stava attraversando sulle strisce pedonali all'altezza di una rotatoria, quando il veicolo l'ha investita. I sanitari sono intervenuti con la massima urgenza, ma al loro arrivo l'anziana era già deceduta. Gli agenti della Questura di Bergamo sono sul posto per i rilievi del caso e per accertare eventuali responsabilità.

Come riportato dal centro operativo dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), l'incidente si è verificato intorno alle 17:45 dell'8 settembre. La donna, Miriam Arrigoni, si trovava vicino alla rotatoria in cui via San Bernardino incrocia via Corti e via Falcone. Stava attraversando nei pressi delle strisce pedonali, quando un'auto Chevrolet Matiz che proveniva da via San Bernardino l'ha travolta.

Le condizioni dell'anziana sono apparse subito gravi, a causa delle lesioni rimediate nell'impatto con il veicolo e con l'asfalto, dopo essere stata sbalzata per una decina di metri. Sul posto sono arrivati i sanitari con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Hanno tentato di rianimare la donna, ma alla fine hanno dovuto constatare il suo decesso prima ancora del trasporto in ospedale. I rilievi dell'incidente e le indagini sulla dinamica sono stati affidati agli agenti della Questura bergamasca, mentre la polizia locale di Bergamo si è occupata della gestione del traffico.