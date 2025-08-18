Camion travolge una ciclista a un incrocio a Martinengo: morta una donna di 72 anni

Un camion ha travolto una ciclista a Martinengo (Bergamo) nella mattinata del 18 agosto. Una 72enne è deceduta per le ferite riportate.

Foto di repertorio

Una 72enne è deceduta nella mattinata di oggi, lunedì 18 agosto, in un incidente stradale a Martinengo (in provincia di Bergamo). Secondo una prima ricostruzione, la donna stava viaggiando in sella alla sua bicicletta quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stata travolta da un camion. Le condizioni della 72enne sono apparse subito gravissime e i sanitari hanno dovuto constatare il suo decesso prima ancora di poterla trasportare in ospedale. Sotto choc, invece, il 43enne che guidava il mezzo pesante.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 10:45 del 18 agosto a Martinengo, all'altezza dell'incrocio semaforico tra via Pinetti e via Trieste. Con una dinamica ancora chiara, un camion che stava arrivando dalla Soncinese e che stava svoltando in via Pinetti ha investito una donna che si trovava in sella alla sua bicicletta. La 72enne ha riportato lesioni gravi e le sue condizioni sono apparse subito critiche.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto un'ambulanza, l'auto medica e l'elisoccorso decollato da Bergamo. I sanitari, però, hanno potuto solo constatare il decesso della 72enne sul posto. Soccorso anche il 43enne che guidava il mezzo pesante. Sotto choc, l'uomo è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Romano di Lombardia per accertamenti.

Leggi anche Attraversa sulle strisce con la bicicletta a Desio e uno scooter la travolge: morta dopo 4 giorni di ricovero

Le indagini su quanto accaduto sono state affidate alla polizia locale di Martinengo e ai carabinieri di Treviglio, intervenuti insieme ai vigili del fuoco. Sul luogo dell'incidente è arrivato in mattinata anche il sindaco di Martinengo Pasquale Busetti.